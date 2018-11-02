В Беларуси планируется установить комплексы супербыстрой зарядки мощностью до 500 кВт⋅ч. С их помощью на зарядку современного электромобиля потребуется около 8 минут, и этого хватит на 250 км.

Причем белорусские электрозаправки будут одними из самых мощных в мире, говорится в совместном сообщении сети АЗС «Белоруснефть» и импортера BMW и MINI в Беларуси.

Супербыстрые станции планируется разместить на АЗС «Белоруснефть» рядом с крупными электрическими подстанциями. Наибольший спрос на них ожидают в Минске, областных центрах и вдоль основных магистралей страны.

Каждый комплекс будет включать по 5 зарядных устройств типа Mode 4, а его суммарная мощность составит около 2 МВт. Проект планируется поэтапно реализовать до 2025 года.

В Евросоюзе схожую сеть разрабатывает компания Ionity, созданная автогигантами BMW, Daimler, Volkswagen и Ford. Электрозаправки включают до 6 зарядных устройств, каждое – мощностью до 350 кВт.

В Германии первая такая станция появилась лишь в середине 2018 года, а к концу года их будет около 100. Всего же планируется установить 420 станций высокой мощности в ЕС. Их строят на крупных трассах с интервалом в 120 км.

Комбинированная система зарядки совместима с большинством моделей электромобилей. Кроме того, они позволяют за 12-15 минут заряжать машины следующего поколения с большим запахом хода.

Всего же к 2030 году в Беларуси будет построено более 1 300 станций зарядки. Только в ближайшие три года сеть АЗС «Белоруснефть» пополнится 431 электрозаправкой.

Многое, впрочем, будет зависеть от темпов развития рынка электромобилей. Как ожидается, к 2025 году на белорусских дорогах будет ездить около 10 тысяч электромобилей.

Направление планирует активно развивать импортер BMW и MINI в Беларуси, который открыл первый в стране автоцентр электромобилей.

Среди ожидаемых новинок – обновленный электрокар BMW i3 с более емкой литий-ионной батареей, которая позволяет проехать на одной зарядке до 360 км. Также в Беларуси уже доступен BMW i8 Roadster и другие версии этого спорткара.

К 2025 году немецкий бренд выведет на рынок еще свыше 20 моделей электрокаров и «гибридов». Многие из них будут поставляться в Беларусь напрямую с немецкого завода.