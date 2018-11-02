Беларусь достаточно благополучно выглядит при сравнении с другими странами по уровню неравенства через коэффициент Джини. Однако он не учитывает существенные межрегиональные и межпоколенческие диспропорции, заявил экономист Всемирного банка Кирилл Гайдук.

Гайдук констатировал, что в 2015—2016 годах в Беларуси отмечался рост межобластного разрыва. По концентрации 20% районов дает 70% выпуска промышленной продукции, и там проживает 60% населения. «И это еще советское наследие», — пояснил экономист.

Он отметил, что были попытки налоговыми льготами стимулировать развитие определенных территорий, «но они лишь частично способствовали созданию микро- и малых предприятий, то есть преимущественно частных».

Гайдук подчеркнул, что старые инструменты борьбы с неравенством, разработанные в 70-е годы, уже не совсем применимы, появляются новые профессии, востребованы новые навыки.

«В Беларуси есть феномен „работающей бедности“ — у черты бедности или даже ниже есть домохозяйства, которые работают в низкооплачиваемых отраслях и балансируют на грани уязвимости. Система соцзащиты к ним не очень щедра, считая занятыми», — обратил внимание Кирилл Гайдук.

В частности, считает он, следует пересмотреть сроки предоставления помощи и предложить новые инструменты для работающих, но малообеспеченных граждан.

Для снижения регионального неравенства сложно предложить что-то для отстающих областей, отметил эксперт Всемирного банка. Они, как правило, очень затратны, и лучше идти по пути сокращения разрыва в качестве образования, констатировал Гайдук.

«Люди будут двигаться к рабочим местам, а не места к людям — это эффективнее для решения долгосрочных социальных задач», — резюмировал Гайдук.

Из 35 стран Западной, Восточной и Южной Европы Беларусь находится на седьмом месте по коэффициенту разброса располагаемого дохода. Наибольшие показатели неравенства наблюдаются в Словакии, Таджикистане и России, самые низкие — в Австрии и Дании. При этом в Беларуси средний разрыв в потреблении домашних хозяйств на душу населения между самой «богатой» и самой «бедной» областью — около двух третей от среднего уровня потребления по стране.