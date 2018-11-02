Рогачёвский РОСК возбудил уголовное дело по статье 186 Уголовного кодекса (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества) в отношении жителя нашего района.

Как рассказала старший следователь Рогачёвского РОСК Дарья Блинцова, мужчина с применением предмета, внешне схожего с гранатой, угрожал убийством бывшей сожительнице. Пара распалась, однако сельчанин не хотел с этим мириться и уговаривал возлюбленную вернуться, на что та ответила отказом. В ход пошла граната. Женщина сообщила в милицию.

На место происшествия незамедлительно направили следственно-оперативную группу в составе следователя, эксперта экспертно-криминалистического сектора по Рогачёвскому району и сотрудников милиции. Орудие преступления бывший сожитель спрятал. Благодаря слаженным действиям правоохранителей гранату нашли в лесном массиве вблизи деревни. Мужчине, совершившему необдуманный поступок, грозит до 2 лет лишения свободы.