Можно ли есть йогурт при гастрите

Натуральный йогурт – пробиотик, способствующий нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Но даже этот полезный продукт необходимо с осторожностью употреблять при гастрите.

Формально гастрит подразделяется на две категории: с пониженной кислотностью и в повышенной. Определить степень кислотности может только врач-гастроэнтеролог или терапевт на основании анализов. Самостоятельно, опираясь на признаки и симптомы, этого делать не рекомендуется.

В зависимости от того, какая кислотность установлена при гастрите, определяется и диета у человека. Список разрешенных и запрещенных продуктов составляет лечащий врач. Йогурт, несмотря на свою пользу, в разных случаях употребляют по-разному.

Гастрит с пониженной кислотностью

Характеризуется снижением количества желудочного сока, что существенно уменьшает способность нормально расщеплять пищу. При таком виде гастрита цельное молоко рекомендуется исключить из рациона, равно как и промышленные йогурты с наполнителями и большим сроком годности. Чем больше срок годности, тем больше в составе консервантов, ниже натуральность продукта.

При гастрите с пониженной кислотностью можно употреблять в пищу натуральный, нежирный, термостатный йогурт и йогурт без наполнителей. Допускается добавление свежих ягод и фруктов, разрешенных врачом-гастроэнтерологом. Ограничений в приеме нет.

Гастрит с повышенной кислотностью

Характеризуется выделением чрезмерного количества желудочного сока, который негативно воздействует на стенки желудка, пищевода и весь желудочно-кишечный тракт в целом.

При таком типе гастрита употреблять в пищу натуральный йогурт можно, но при этом он не должен быть слишком кислым. Термостатный йогурт рекомендуется исключить из рациона или заменить обычным. Стоит воздержаться и от “кислых” наполнителей, которые повышают и без того высокую кислотность желудка. Например, от зеленых яблок.

Если йогурт готовится в домашних условиях (например, при помощи йогуртницы), то наполнители рекомендуется добавлять не в готовый продукт, а в молоко перед заквашиванием. В этом случае продукт будет иметь насыщенный вкус, а усваиваться легче. Более того рекомендуется при обострении хронического гастрита включить в рацион именно натуральный йогурт или простоквашу для снятия дискомфорта в желудке при приеме пищи.