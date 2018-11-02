Александр Лукашенко во время посещения Витебского мехового комбината высказался о китайских кредитах и частном бизнесе, передает БЕЛТА.

«У нас большое количество невыбранных коммерческих китайских кредитов, семь миллиардов, есть еще и дешевые. Недавно я распорядился, чтобы вы прекратили ориентироваться только на гигантов, — сказал Александр Лукашенко. — Есть толковый частник, которого мы знаем, не просто шарлатаны с улицы, вот им надо помогать. Они за 20-30 миллионов (долларов. — Прим. БЕЛТА) создадут нам сотни тысяч рабочих мест».

Лукашенко привел в пример Витебский меховой комбинат. После того как предприятие было выкуплено компанией «Марко» в 2013 году, в его реконструкцию и модернизацию инвестировали около $24 млн. На комбинате уже создано более 300 рабочих мест, планируется увеличить их до 500. «Прекрасное предприятие, — сказал Лукашенко. — Если бы он (гендиректор «Марко» Николай Мартынов. — Прим. БЕЛТА) себя не зарекомендовал, я бы с ним не разговаривал ни про холдинг, ни про это. Он себя зарекомендовал хорошим частником, бизнесменом».