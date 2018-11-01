В Беларуси подготовили проект президентского указа о создании и функционировании депозитно-залоговой системы сбора тары — стеклянных и ПЭТ-бутылок, металлических банок из-под напитков.

Об этом сообщил вице-премьер Владимир Кухарев, сообщает пресс-служба правительства.

Суть нововведения заключается в предоставлении экономических стимулов вернуть использованную потребителем тару для ее дальнейшей переработки.

Как сообщают в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, речь идет о сборе стеклянных и ПЭТ-бутылок, металлических банок из-под напитков. Потребитель, выпив напиток, может выбросить пустую тару в контейнер и потерять сумму залога или сдать в таромат, установленный в магазине, и вернуть ее.

Так, сумма залога не увеличивает расходы потребителя. Предположительно, что сумма залога будет составлять ориентировочно 20 копеек. В соответствии с выполненным технико-экономическим обоснованием была подтверждена возможность реализации в Беларуси такого проекта.

Запланировано, что внедрение новой системы пройдет с привлечением инвестора, который будет определен по конкурсу.

Сейчас в Беларуси на разные бутылки установлена разная цена. От водки — по 5 копеек, «фаусты» (из-под плодово-виноградного вина, 0,7 литра) — по 15 копеек, пивные — по 8 копеек. Принимают и банки. За трехлитровые дают 20 копеек, а за пол-литровую — 5 копеек.