Совладельца модных минских баров задержали за распространение наркотиков

Совладелец модных минских заведений, в частности бара «Штирлиц», Влад Бриштель задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в распространении наркотиков.

32-летний бизнесмен обвиняется в том, что он незаконно с целью сбыта хранил около 4,8 г особо опасного психотропа — мефедрона.

Знакомые бизнесмена рассказывают, что на такой заработок Бриштеля могли толкнуть низкие доходы от ресторанного бизнеса. «Говорят, он сам показал более 20 сделанных им закладок. Наверное, деньги были нужны — ребенок от первого брака у него болен, а тут Влад собрался своей девушке предложение сделать…» — предположил его знакомый.

Адвокат Евгений Маслов из адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры» не отрицал факт задержания Бриштеля, но отказался от дальнейших комментариев.

В СК не смогли оперативно прокомментировать информацию о задержании.

ГУВД Мингорисполкома в четверг днем сообщило, что сотрудники милиции 28 октября обнаружили у мужчины пакет, обернутый изолентой, в котором находилось порошкообразное вещество белого цвета массой около 3 г. Во время задержания и изъятия закладки мужчина попытался выбросить сверток.

В последующем при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции в районе улицы Щедрина — Сморговский тракт обнаружили и изъяли еще 27 тайников-закладок с веществом белого цвета, из которых 20 закладок объемом около 3 граммов каждая, а также 7 закладок около 5 граммов каждая.

При проведении обыска по месту жительства задержанного оперативники обнаружили и изъяли полимерные пакеты, изоленту, магниты, а также электронные весы. Известно, что задержанный работал на интернет-магазин по продаже наркотических средств, который находился в Российской Федерации.

В отношении 32-летнего минчанина, фамилию которого ГУВД не называет, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК Беларуси. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Бриштель ранее судим. В интервью Citydog он рассказывал, как более десяти лет назад получил минимальный срок по статье за хулиганство с применением оружия (ст. 339, ч. 3 Уголовного кодекса). В 2013 году бизнесмен участвовал в проекте «Холостяки» на Lady.tut.by. До июля 2018 года Бриштель был соучредителем «Тише мыши».

Мефедрон относится к амфетаминам, его продажи начинались в США около восьми лет назад как «соли для ванн».