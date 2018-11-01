Россия ввела экономические санкции против 322 украинских компаний и 68 граждан. Документ опубликован на сайте правительства. Там же размещена ссылка на список попавших под ограничения людей и юрлиц.

Постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, издано в целях противодействия недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины нормализации двусторонних отношений.

Вводимые меры предусматривают заморозку счетов, ценных бумаг и имущества в России физических и юридических лиц, а также запрет на вывод капитала за ее пределы.

Санкции распространяются на судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва, крупных украинских предпринимателей, чиновников администрации президента Украины, руководителей органов исполнительной власти и крупных украинских компаний, юридических лиц контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.

В частности, ограничения коснутся депутата Антон Геращенко, лидера партии “Батькивщина” Юлии Тимошенко, бывшего главы меджлиса крымских татар Мустафы Джемилева, главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса и сына президента Украины Петра Порошенко, бизнесмена Алексея Порошенко. Санкции также накладываются на компанию “Укрхимэнерго”, расположенную в Луганской области.

Россия может отменить санкции в случае отмены ограничений со стороны Украины. Поручение проработать санкции против Украины российскому правительству дал президент России Владимир Путин своим указом “О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации”. Указ был подписан 22 октября.

Накануне, 31 октября, источник “Интерфакса” в российском кабмине пообещал что в постановлении “будет много интересных открытий для граждан Украины”.

Летом правительство РФ продлило до конца 2019 года запрет на поставки в Россию сельскохозяйственной продукции из США, Евросоюза и ряда других стран, которые ранее ввели санкции в отношении России. В 2016 году Россия запретила экспорт товаров с Украины в страны Центральной/Восточной Азии через свою территорию. Украина оценивала свои потери примерно в треть этого экспорта.

Украина ввела санкции против нескольких десятков российских граждан в связи с присоединением Крыма еще в апреле 2014 года. С тех пор украинский санкционный список несколько раз расширялся и в мае 2018 года согласно указу украинского президента Петра Порошенко достиг 1748 физлиц и 756 юрлиц. В этих списках фигурируют депутаты Госдумы РФ, российские политические партии, предприниматели и их компании.

В 2017 году Киев ввел санкции против работающих на украинской территории российских банков с государственным участием, в том числе “Сбербанка” и ВТБ, запретив вывод капиталов “за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.