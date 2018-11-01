Борисовский БАТЭ одержал волевую победу над брестским “Динамо” в матче чемпионата Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Играя в Бресте против местного “Динамо”, борисовчане пропустили мяч на 14-й минуте после точного удара лучшего снайпера чемпионата Павла Савицкого, для которого это уже 13-й гол. До перерыва хозяева имели еще несколько возможностей отличиться, но не смогли увеличить свое превосходство. Во втором тайме борисовчане сразу пошли вперед и на 48-й минуте Егор Филипенко сравнял счет. Брестчане много атаковали, но выровнять положение им не удалось благодаря отличной игре голкипера БАТЭ Дениса Щербицкого. Зато гости отлично использовали свои шансы – на 87-й минуте Максим Скавыш забил второй мяч в ворота Александра Гутора, а на 4-й компенсированной минуте последнюю точку поставил Игорь Стасевич – 3:1 в пользу действующих чемпионов.

Накануне состоялись еще два перенесенных поединка. В первом из них солигорский “Шахтер” принимал гостей из “Витебска” и победил со счетом 2:1, а в Жодино местное “Торпедо-БелАЗ” разошлось миром с гостями из минского “Динамо” – 0:0.

Положение в лидирующей группе после 26 туров таково: БАТЭ – 66 очков, “Шахтер” – 54, “Витебск” – 53, “Динамо” (Минск) – 51, “Торпедо-БелАЗ” – 47, “Динамо” (Брест) – 45.