Беларусь в рейтинге Всемирного банка Doing Business – 2019 улучшила позицию на 1 пункт по сравнению с прошлогодним рейтингом и заняла 37-е место. Однако у всех соседей, кроме Украины, позиции лучше.

Динамика

Позиция Беларуси хоть и выглядит симпатично, учитывая, что в рейтинге учитываются 190 государств, все же вряд ли свидетельствует о динамичном улучшении ситуации для ведения бизнеса в стране. Тем более, что в 2017 году Беларусь уже была на 37-й строчке рейтинга Doing Business.

В каких же сферах, по мнению специалистов Всемирного банка, в Беларуси происходят улучшения, а в каких – улучшения?

На взгляд составителей, позитивная динамика в этом году прослеживалась в таких сферах как запуск бизнеса, работа с разрешениями на строительство, подключение к электроэнергии. Лучшая позиция Беларуси в рейтинге – в сфере регистрации недвижимости. По данном параметру наша страна занимает 5-е место в мире.

В то же время по получению кредитов Беларусь занимает 85-е место в мире, а по уплате налогов – 99-е.

Отметим, что у большинства стран-соседей Беларуси общие позиции в рейтинге предпочтительнее. Так Литва в Doing Business – 2019 занимает 14-е место, Латвия – 19-е, Россия – 31-е, а Польша – 33-е. Украина оказалась на 71-й позиции.

Отношение к рейтингу

У многих экономистов, как в Беларуси, так и в мире, в последние годы изменилось доверие к данному рейтингу. Ряд белорусских независимых экономистов неоднократно заявляли, что параметры, которые подгоняются в стране под рейтинг, не отражают реальной картины условий ведения бизнеса. В мире специалисты говорят о политизированности Doing Business . Как отмечала в работе «Оценка инвестиционного имиджа Беларуси на основе положения в международных рейтингах» научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Анна Огинская: «В последние годы актуализируется вопрос об объективности Всемирного банка в составлении методологии данного рейтинга и работе с данными. Критика в адрес составителей связывается с искажением результатов в угоду политическим интересам, о чем, в частности, заявляют представители КНР (Китай занимает на удивление низкие позиции в Doing Business, несмотря на устойчивый экономический рост и благоприятную конъюнктуру)».

Мечты и реальность

Вместе с тем государственные лидеры в разное время связывали свои экономические устремления с рейтингом Doing Business. Так Александр Лукашенко еще в прошлом десятилетии ставил задачу войти в число тридцати стран с наилучшими условиями для ведения бизнеса. В свою очередь Владимир Путин ставил задачу войти российской экономике в «двадцатку» рейтинга. Оба пожелания исполнены не были.

Лидерами же нынешнего рейтинга, как и годом ранее, стали Новая Зеландия, Сингапур и Дания, которые второй год подряд занимают соответственно первое, второе и третье места.