Экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель будут снимать фильмы и сериалы в сотрудничестве со стриминговым сервисом Netflix. Об этом в Netflix сообщили в понедельник.

В Netflix не уточнили, какими именно проектами займётся бывшая президентская чета. Сообщается только, что для этого Барак и Мишель Обама создали собственную продюсерскую компанию Higher Ground Productions, которая, возможно, будет производить сериалы, документальные и художественные фильмы.

Слухи о возможном сотрудничестве Барака и Мишель Обамы с Netflix появились в марте этого года. The New York Times писала тогда, что их контент будет посвящён «вдохновляющим историям», а также что Барак Обама не собирается использовать эту платформу для критики нынешнего президента Дональда Трампа. Известно, что другие сервисы — Apple и Amazon — тоже предлагали Бараку Обаме и его жене Мишель производить для них контент.