В архангельском управлении ФСБ произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. Он не является сотрудником ведомства. По данным СМИ, погибшим может оказаться сам виновник инцидента, который якобы устроил самоподрыв. Место происшествия оцеплено, проводятся следственные мероприятия. В НАК выясняют обстоятельства произошедшего.

В Архангельске на входе в здание ФСБ произошел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Национальный антитеррористический комитет. По данным ведомства, причины произошедшего устанавливаются.

В результате взрыва погиб один человек, еще трое пострадали. По словам источника ТАСС, мужчина скончался при оказании медицинской помощи. Он не является сотрудником управления ФСБ. Между тем, по данным источника Regnum, близкого к спецслужбам, погибшим оказался сам предполагаемый виновник инцидента. По словам собеседника агентства, он погиб в результате самоподрыва. Эту же информацию приводит «Росбалт».

«Вынесли в крови несколько человек. Девочку, я сама лично видела, вывели, в белую фуру посадили, но она без повреждений. И труп в переулке», — говорится в репортаже телеканала «Звезда» с места ЧП.

Сотрудников ведомства эвакуировали из здания. Глава Архангельской области Игорь Орлов заявил, что на месте происшествия ведется осмотр. «Сейчас ведутся необходимые работы тех, кто отвечает за оценку ситуации, за осмотр места происшествия, выработку первых действий <…> Произошло это считанные минуты назад, так скоропалительно делать какие-то выводы невозможно и недопустимо», — сообщил губернатор ТАСС.

Согласно информации местного портала 29.ru, движение в районе происшествия перекрыто. В региональном ГУ МЧС отметили, что на месте инцидента работают следователи, пожарные и спасатели. Здание управления УФСБ, в котором произошел взрыв, располагается в центре Архангельска на Троицком проспекте. Рядом с ним находятся театр драмы и крупные торговые центры.

Следственный комитет России возбудил дело по статьям «террористический акт» и «незаконное ношение боеприпасов».

По данным ведомства, нападавшим оказался местный житель 1999 года рождения. У спецслужбы есть данные о его принадлежности к неонацистской группе.