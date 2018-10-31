Специалисты назвали три места, где ни в коем случае нельзя хранить свой смартфон.

По иронии, именно эти места и являются самыми популярными среди людей, поскольку гаджет там «всегда под рукой».

Однако, как заявляют специалисты, там категорически запрещено носить мобильные телефоны. Во-первых, речь идет о бардачке автомобиля. Во время того, как там лежит гаджет, нагрев машины вызывает выделение токсических веществ. Это, как говорят ученые, нельзя заметить невооруженным глазом. В какой-то момент смартфон может просто взорваться. К слову, в мире уже были такие прецеденты.

Также не стоит класть мобильный под подушку во время сна или недалеко от головы. Излучение провоцирует головную боль, мигрень и замедляет когнитивные функции. Данный факт доказан научно.

Особенное внимание медики уделяют карманам брюк. Любители носить там гаджеты рискуют серьезными проблемами с мочеполовой системой. Помимо бесплодия и эректильной дисфункции, лучи мобильного становятся причиной онкологии яичников, матки, мошонки и других жизненно важных органов.