Документальная лента «Дорога» будет состязаться за «Оскар».

«Дорога» вместе с фильмом «Хрусталь» будут бороться за право получить «Оскар». Обе картины белорусского производства были внесены в финальный список Американской киноакадемии.

Картина «Дорога» уже побывала на 80 фестивалях. Эксперты оценивают ее, как захватывающую историю, которая оценивает дух повседневной жизни русских людей.

Удивительно, но для создания этого шедевра режиссер взяла множество фрагментов из записей видеорегистраторов. Умелый монтаж и особый взгляд на мир талантливых сценаристов смогли произвести на свет настоящий повод для гордости.

О том, попадут ли фильмы авторов Ольги Чайковской и Дарьи Жук в лонг-лист «Оскара», станет известно уже зимой.