Правительство Беларуси рассматривает варианты реформирования системы отчислений в фонд социальной защиты населения (ФСЗН) с целью снижения финансовой нагрузки на предприятия.

“У членов правительства есть понимание, что эту нагрузку (платежи в ФСЗН – ИФ) с предприятий надо перекладывать на работников”, – сказал Сергей Румас, выступая на заседании нижней палаты парламента.

При этом премьер констатировал, что “пока за два месяца (работы нового состава правительства – ИФ) правительство не подошло к выработке путей его решения, мы не имеем консолидированной позиции по этому вопросу”.

С.Румас сказал, что один из вариантов “двигаться поэтапно: может, по 1% в год (увеличения нагрузки по соцстрахованию на работников – ИФ) и растянуть этот процесс на многие годы”.

“Учитывая те проблемы, которые у нас есть с пенсионным фондом, так или иначе эти вопросы надо будет решать”, – резюмировал он.

С.Румас обратил внимание на комплексность данной проблемы. “Вместе надо решать и вопрос добровольного страхования пенсий – как за счет нанимателей, так и стимулировать граждан на использование современных форм пенсионных накоплений”, – добавил глава правительства.

В настоящее время наниматель уплачивает в ФСЗН 34% от фонда зарплаты, в том числе 28% направляются на пенсионное страхование, 6% – на социальное страхование. Наемный работник уплачивает в ФСЗН 1% от суммы зарплаты.