Имеет ли мед срок годности

Согласитесь, что больше всего меда, такого полезного при простуде, мы употребляем зимой. Но как съесть трехлитровую банку за один сезон? Не пропадет ли он после?

Ответ на этот вопрос зависит, прежде всего, от того, где мед был приобретен и каким образом он изготовлен. Если вы купили баночку с фирменной наклейкой в магазине, то на ней должен быть указан срок годности. ГОСТ четко регламентирует эти цифры: от восьми месяцев до года. В герметичной таре допускается хранение меда в течение двух лет. Так что если производитель обозначил на этикетке больший срок хранения, значит, его можно считать недобросовестным.

Вкус или польза?

Это что касается государственных стандартов, которые производители обязаны соблюдать. Если же мед был собран вовремя, а не раньше положенного срока, если он изготавливался без лишних добавок, то такой мед может храниться очень долго. Пасечники-любители, которые сами разводят пчел, считают, что мед может стоять бесконечно.

Возможно, это и так. Но со временем даже качественный мед начинает терять свои полезные свойства, за которые он так ценится. Ведь мед помогает при кашле, служит профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, усиливает жизненный тонус организма в целом, а если его принять перед сном, то действует как успокоительное. Однако даже если постепенно лечебные способности уменьшаются, то съедобным и при этом вкусным он все равно остается.

Подальше от солнца

Однако бывает, что мед может приобрести кисловатый вкус и покрыться пенкой. Это явные признаки порчи меда. И причина тому – неправильное хранение. В улье мед не портится совсем. Туда не проникает ни кислород, ни микроорганизмы. Когда же соты вскрываются, герметичность нарушается. Чтобы он хранился как можно дольше, важно держать его подальше от солнечных лучей, в закрытой посуде, при небольшой влажности и температуре не выше двадцати градусов. Обычно мед хранят в темном месте, где не очень жарко. В холодильнике же держать мед также не рекомендуется, хотя это не повлияет негативно на срок его хранения. Всё дело в том, что холод ускоряет процесс кристаллизации меда, который неизбежен.

Кстати, многие боятся кристаллизованного меда, считая его некачественным. На самом деле это естественный процесс, и, если мед сохраняет жидкую консистенцию в течение нескольких месяцев, значит, напротив, он фальсифицирован. Единственное исключение – мед из акации.