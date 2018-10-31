Государственный долг Беларуси на 1 октября составил 44,6 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 2,4 млрд рублей (примерно 1,2 млрд долларов), или на 5,7%. Об этом сообщили в министерстве финансов страны.

Внешний госдолг составил 16,5 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 183 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,1%. В январе-сентябре Беларусь привлекла внешние госзаймы на 1,72 млрд долларов, а погасила внешнего госдолга на 1,76 млрд.

Внутренний госдолг увеличился с начала года на 456,2 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 5%, до 9,6 млрд рублей. За январь-сентябрь размещено внутренних валютных гособлигаций для юрлиц и физлиц на 281,8 млн долларов, погашено – на 260,7 млн долларов и 23,1 млн рублей.