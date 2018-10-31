Депутатский корпус одобрил новую программу правительства

Палата представителей в ходе сессии 31 октября одобрила Программу деятельности правительства Беларуси на 2018–2020 годы. Документ парламентариям представил премьер-министр Сергей Румас.

Ключевая цель обновленной «дорожной карты» руководства страны — улучшение качества жизни и увеличение денежных доходов граждан. А обеспечить это можно путем устойчивого экономического роста, превышающего среднемировые темпы.

Программа предусматривает меры для выхода к 2025 году на ВВП в объеме 100 млрд долларов. К концу 2018 г. этот показатель составит 58,8 млрд.

Инфляция в нынешнем году сохранится на уровне 6%, в 2019–2020 гг. — 5%.

На выгодных условиях будут привлекаться ресурсы международных финансовых организаций — 400–500 млн долларов ежегодно.

Малому кораблю – большое плавание

В числе основных приоритетов — создание комфортных, стабильных и предсказуемых условий для ведения бизнеса. Благоприятная бизнес-среда обозначена в программе как национальный бренд.

За последние 12 лет доля частных компаний в промышленности республики выросла почти в 2 раза. Если в 2008 г. их было около 13%, то сегодня — 24%.

Субъекты предпринимательства обеспечат реальной государственной поддержкой, полностью переформатировав ее виды.

Банк развития расширит продуктовую линейку кредитов для малого и среднего бизнеса в рамках заключенных соглашений с банками-партнерами.

Объемы финансовых ресурсов международных организаций на поддержку предпринимательства будут увеличиваться.

Изучается опыт России и Казахстана с тем, чтобы расширить в Беларуси гарантированный доступ малого бизнеса к госзакупкам и заказам монополистов.

Получит дальнейшее развитие электронный реестр административных процедур в отношении субъектов хозяйствования.

Удельный вес индивидуальных предпринимателей, а также работающих в малых и средних компаниях в общей численности занятых в экономике должен составить к 2020 г. 39,6%. Согласно правительственной программе, Беларусь рассчитывает на проведение на ее территории Всемирного конгресса предпринимательства после 2021 года и готовит соответствующую заявку.

Экспортная экспансия

Продвижение белорусских товаров и услуг на новые рынки — еще один вектор деятельности правительства. Удельный вес малого и среднего бизнеса в экспорте товаров без учета нефти, нефтепродуктов и калийных удобрений в 2020 году достигнет 35%.

Доступность кредитов для малых компаний увеличится за счет снижения минимального их размера с миллиона долларов до 200 тысяч, а время регистрации таможенной декларации сократится до одного часа.

МИД уже подготовил указ, направленный на стимулирование экспорта продукции малых предприятий. Часть их расходов на участие в международных специализированных выставках и проведение оценки соответствия за рубежом будет возмещаться государством. Облисполкомы получат инструмент экспортной поддержки местных компаний в виде финансовых отчислений бюджетного характера. Упростится система страхования экспортных рисков.

К концу 2019 г. Беларусь рассчитывает завершить переговоры по вступлению в ВТО. К 2020 году доля экспорта на рынок ЕС средне- и высокотехнологичной продукции должна увеличиться до 20%.

Доступное жилье («Где живу, там и работаю»)

В жилищном строительстве акцент сделан на поддержку индивидуального и малоэтажного домостроения.

Согласно ожидаемым нововведениям, вместе с жилым зданием можно будет возводить отдельные помещения, приспособленные для занятия предпринимательской деятельностью. Это практикуется во многих странах Евросоюза. Апробация белорусского пилотного проекта в формате «где живу, там и работаю» проходит сейчас в Орше.

Кроме того, к 2020 году в республике уже могут заработать механизмы жилищных строительных сбережений и ипотечного кредитования. В течение 2018-2019 годов будет снята проблема очередей на жилье для многодетных семей. Планируется ежегодный ввод жилья с господдержкой не менее 900 тысяч кв. метров.

Стоимость квадратного метра жилья не должна превышать среднемесячную зарплату.

Сближение регионов

Районам, которые находятся в сложном экономическом положении, предлагается бюджетная самостоятельность. В доходной части местных бюджетов можно будет оставлять четыре вида основных налоговых поступлений до 2025 года. Их направят на внутренние проекты, которые для каждого конкретного региона определены в качестве приоритетных. К примеру, на поддержку фермерства.

Также планируется введение запрета на доведение прогнозных параметров социально-экономического развития со стороны облисполкомов.

Это касается 33 районов Беларуси. Они отбираются по специальной методике, которая математически проработана. Ключевые экономические показатели таких регионов отстают от среднереспубликанского уровня на 40% и более. Учитываются четыре основные позиции: инвестиции, уровень заработной платы, степень дотационности, занятость населения.

Может быть введен пятилетний мораторий на проверку вновь созданных на их территории малых и средних промышленных предприятий за исключением случаев, представляющих угрозу безопасности труда работников.

Региональная политика обновленной программы правительства предполагает также и ускоренное развитие городов с численностью населения более 80 тысяч человек, которые являются потенциальными центрами экономического роста. В этот проект вошли Орша, Барановичи, Пинск, Новополоцк, Полоцк, Мозырь, Лида, Борисов, Солигорск, Молодечно, Бобруйск.

О зарплате

В программе прописано, что рост реальных денежных доходов населения к предыдущему году по итогам 2018 г. составит 107,1%, в 2019 — 103,4%, в 2020 — 103,5%.

Средняя зарплата в Беларуси в следующем году ожидается в размере 1025 рублей, а в декабре 2019 — 1 100 рублей. За январь — декабрь 2018 года — 938 рублей.

«Дорожная карта» действий правительства предусматривает, что заработная плата работников бюджетной сферы должна составлять не менее 80%, чем в целом по стране.

Что касается политики занятости населения, то уровень зарегистрированной ежегодно безработицы не превысит 1%, а по методологии Международной организации труда ее уровень к концу 2020 года составит в Беларуси не более 5%.