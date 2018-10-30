Ждут как родных

Для ребенка отправиться в незнакомую страну без родителей – довольно смелый шаг.

Кто на протяжении уже 27 лет принимает наших ребят в Германии?

Как они проводят там время?

Что стало уже традицией для гостеприимных немецких семей?

На эти и другие вопросы ответили Маргрит Ригер и Ренате Оеземан, которые были в числе основателей организации «Дети Чернобыля».

История организации «Дети Чернобыля» началась в 1990 году. Тогда на церковной службе в городе Арендзее, что в земле Саксония-Анхальт, присутствовали дети, которые пострадали в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Службу проводила Вероника Бенекер, ныне председатель сообщества.

– Именно в этот день мы вместе с некоторыми женщинами пришли к идее поддержать детей Чернобыля и принять их здесь у нас, – рассказывает Маргрит Ригер. – И в сентябре 1991 года было основано наше сообщество, которое состоит примерно из двадцати человек. Вначале мы привозили группы по 27 детей от 8 до 14 лет и 3 воспитателя к нам в Арендзее, где расположена база отдыха для детей Чернобыля. Затем организовали транспортировку гуманитарной помощи в город Наровля Гомельской области: игрушки, детскую одежду, обувь. Всего примерно 30–40 тонн. К сожалению, с 2005 года из-за финансовых трудностей принимаем только 18 детей и трех воспитателей.

– Как вы комплектуете группы?

– В Наровле у нас есть партнеры, руководит которыми Анна Бабак. С их помощью стараемся найти детей из социально слабых и неполных семей. Для этого беседуем со школьными учителями. Каждые два года ездим в Наровлю, знакомимся с детьми на месте.

Анна Партыка, Анна Бабак и Тамара Давидович.

– Как проходит адаптация белорусских детей в приемных семьях?

– Как правило, успешно. Очень редки случаи, когда принимающие немецкие семьи не остаются в восторге от белорусских детей. В первую очередь потому, что ваши дети умеют искренне радоваться даже мелочам. Они уважают старших, что не всегда скажешь о немецких детях. Конечно, присутствует языковый барьер. Но принимающие семьи стараются согреть детей теплом, которое некоторые из них недополучают дома. Надо сказать, мы редко сталкиваемся с проблемой поиска семьи, которая могла бы принять ребенка. Желающих хватает. А если нужно, даем объявление в газету или сами приемные родители помогают нам в поиске.

Несмотря на то, что дети проводят в принимающих семьях лишь выходные, они успевают подружиться с ними. Приемные родители стараются познакомить детей с историей и культурой страны, возят в бассейн, играют, готовят вместе ужин.

Ян и Ульяна из д.Бюлитс приготовили пиццу с Валентином и Алексеем из Беларуси.

– Мы уже не раз замечали, как дети радуются тому, что снова на выходные отправятся к своим приемным родителям, – поделилась Ренате Оеземанн.

База отдыха в городе Арендзее располагает всем нужным для оздоровления: рядом находится лес, большое озеро, воздух здесь свежий и чистый. На завтрак детям предлагают «шведский стол», где каждый выбирает то, что ему нравится.

– Благодаря организации дети имеют возможность познакомиться с немецкими традициями, посетить различные мероприятия. К примеру, мы были на празднике ребенка в деревне Грассау, посещали различные школы, ездили на экскурсии, – рассказала сопроводитель и переводчица Тамара Давидович.

По традиции, перед отъездом на Родину приемные родители, дети, организаторы и воспитатели собираются на вечеринку, поют белорусские песни, танцуют. В 2018 году на вечеринке местные власти города Арендзее подарили детям поездку на пароходе и деньги на мелкие расходы.

Переводчица Тамара Давидович, представитель властей города Арендзее и основатель организации «Дети Чернобыля» Маргрит Ригер.

Дети уезжают счастливые, готовые поделиться дома своими впечатлениями: «Нам очень нравится, что нам здесь дарят подарки и что немцы так часто жарят мясо на гриле. Мы все время куда-то ездили, были в разных местах. Очень запомнился парк аттракционов. Германия очень красивая страна, она не может не нравиться. Культура немцев не очень отличается от белорусской. Здесь такие же люди, только язык другой».

Сообщество «Дети Чернобыля» старается каждый год принимать разных детей, однако приемные родители оставляют за собой право принять того же ребенка еще раз, если сами профинансируют поездку. Таким образом, многие дети не первый год приезжают в Германию к своим приемным родителям, которые каждый год ждут их как родных.