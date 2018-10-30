ПД-50 являлся единственным в своем классе, который мог принимать суда ВМФ России вроде ракетного крейсера «Петр Великий».

Российские СМИ сообщают, что во время ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», полностью затонул плавучий док ПД-50. В результате инцидента, который произошел на 82-м судоремонтном заводе в Рослякове, пострадали четыре человека.

Сообщается, что док начал тонуть во время выхода из него «Адмирала Кузнецова». На палубу авианесущего крейсера также упал башенный кран. ПД-50 был самым единственным в своем классе, который мог принимать суда ВМФ России вроде ракетного крейсера «Петр Великий» и авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

ПД-50 был построен в 1980 году в Швеции по заказу военно-морского флота СССР. Ширина дока составляет 67 метров, длина – 330 метров, грузоподъемность – 80 тыс. тонн, он предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок.

Схожий инцидент произошел в сентябре этого года в Приморском крае. На судоремонтном заводе в Славянке перевернулись два крана и частично ушёл под воду плавучий док. В момент обрушения в доке находились два судна.