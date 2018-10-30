Премьер-министр Беларуси Сергей Румас поручил усилить контроль за ситуацией с ценами. Об этом он заявил сегодня на заседании Совета Министров, где рассматриваются итоги работы экономики в январе-сентябре, передает БЕЛТА.

“Инфляция находится в заданных параметрах – 3,7% к декабрю 2017 года при прогнозе на девять месяцев не более 4,3%. В сентябре произошел резкий рост на 0,8%, до конца года еще два месяца. Прошу министра антимонопольного регулирования и торговли, всех руководителей взять под усиленный контроль ситуацию с ценами”, – сказал Сергей Румас.

Что касается экспорта товаров и услуг, в январе-августе он увеличился на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост поставок наблюдается по всем группам товаров. Сальдо внешней торговли положительное – $580 млн, в то же время этот показатель на $210 млн меньше, чем за январь-август прошлого года.

Премьер-министр подчеркнул, что в целом по итогам января-сентября важнейшие экономические показатели находятся в рамках прогнозных значений. Темп экономического роста за этот период составил 103,7% при прогнозе 103,3%, профицит республиканского бюджета – Br3,38 млрд, или 3,8% к ВВП. “Это позволило полностью и в срок рассчитаться по долгам. В целом результаты неплохие, но динамика ВВП начала замедляться. В Гомельской и Могилевской областях не выполнены ключевые показатели эффективности по валовому региональному продукту. Существенное влияние на развитие этих регионов оказало снижение объемов сельскохозяйственного производства, вместе с тем оба эти региона среди “передовиков” по росту затрат. По темпам роста экспорта товаров эти области являются замыкающими. Прошу руководителей этих регионов сконцентрироваться на оценке года и мерах, которые позволят выполнить эти показатели”, – сказал Сергей Румас.

Сложная ситуация в сельском хозяйстве вызвана непростыми погодными условиями, из-за которых существенно снизился урожай зерновых и зернобобовых культур. “В результате в растениеводстве просели на 4,1% к уровню прошлого года. Сейчас уже завершаем уборку, глава государства установил срок окончания всех работ – 7 ноября”, – добавил премьер-министр.

Сергей Румас отметил неплохие темпы роста производства работ в строительной отрасли. “В то же время темпы роста объемов строительства жилья снижаются – пока 91,1%. Также есть проблемы с выполнением заданий по экспорту услуг. Прошу министра архитектуры и строительства доложить о ситуации в отрасли, как идет строительство важнейших инфраструктурных проектов, какие вопросы есть по финансированию и возведению жилья, а также в чем заключается причина снижения экспорта услуг и какие имеются наработки для его наращивания”, – сказал руководитель правительства.

Он обратил внимание, что до завершения календарного года осталось два месяца. “Сегодня требуется принятие оперативных мер, чтобы активизировать развитие экономики, не нарушая ее сбалансированности, и обеспечить выполнение поставленных перед правительством задач. Базовые подходы известны, они отражены в программе деятельности правительства, которую завтра оно представит в парламенте, – отметил Сергей Румас. – Стоит задача до конца года как минимум удержать положительные тенденции, сложившиеся в экономике. От этого зависит выполнение пятилетки. Прошу сконцентрироваться на конкретных мерах, которые позволят обеспечить выполнение задач в текущем году”.