Полезно ли сливочное масло, и можно ли на нем жарить? Ответ однозначно положительный. Главное, знать, как его правильно использовать, чтобы блюдо получилось вкусным.

Сливочное масло — это молочный продукт, который имеет разную жирность. Оно получается путем сбивания или сепарирования сливок. В качестве исходного материала чаще всего используют коровье молоко. В небольших количествах сливочное масло полезно употреблять каждый день. Оно богато различными витаминами (А, Е), микроэлементами и другими веществами. Молочные жиры необходимы человеческому организму. Именно поэтому сливочное масло — важный компонент ежедневного рациона.

Можно ли жарить на сливочном масле

Да, жарить на сливочном масле можно. Но нужно уметь это правильно делать. Приготовленные на нем блюда получаются вкуснее и ароматнее. В процессе готовки образуется такая хрустящая корочка, которой никогда не будет при жарке на растительном масле.

Как правильно использовать сливочное масло:

Перед началом жарки сковороду нужно разогреть на маленьком или среднем огне. Процесс готовки должен проходить при таком же температурном режиме.

Сливочное масло необходимо класть на раскаленную поверхность. Когда оно полностью растопится, можно начинать процесс готовки.

Кулинарное действо не должно занимать много времени. Иначе блюдо получится горьким и вредным.

Следует запомнить, что сливочное масло не предназначено для высоких температур. А время приготовления на нем должно составлять 5-10 минут, но не более того.

Что можно жарить на сливочном масле

Если вы хотите пожарить яйцо, то жир молочного происхождения отлично подойдет. Это блюдо делается быстро, поэтому никаких проблем не возникнет. Разогреваете небольшой кусочек сливочного масла на сковороде, вбивайте яйцо и ждете 2-3 минуты, пока оно приготовится.

Блины на сливочном масле получаются очень вкусными. Смазываете им поверхность сковороды, выливаете тесто и обжариваете лепешку с двух сторон. Такие блины имеют сливочный вкус.

А вот жарить котлеты, картошку или мясо лучше на растительном масле или в сочетании его со сливочным, в пропорции один к двум. Время приготовления таких продуктов более длительное. Поэтому если использовать только сливочное масло, то оно начнет дымить и пениться, а блюдо получится с горечью.