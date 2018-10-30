Мадридский “Реал” объявил об увольнении Хулена Лопетеги с поста главного тренера команды. Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба. Временно исполнять его обязанности будет Сантьяго Солари, возглавляющий “Кастилью”, молодежную команду “Реала”, сообщает БЕЛТА.

Королевский клуб поблагодарил Лопетеги и его тренерский штаб за работу и пожелал им удачи в дальнейшем. Тренер уже попрощался с игроками.

28 октября “Реал” с разгромным счетом уступил “Барселоне” (1:5) в классико. Руководство считает, что результаты команды в данный момент несоизмеримы с уровнем игроков, восемь из которых номинированы на “Золотой мяч”.

52-летний Лопетеги заключил контракт с мадридским клубом в июне 2018 года. Перед этим он тренировал сборную Испании, которую оставил со скандалом: глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес отстранил Лопетеги от работы прямо перед ЧМ-2018, потому что он тайно от федерации вел переговоры с “Реалом”.

Под руководством Хулена Лопетеги “Реал” провел 14 официальных матчей, добившись 6 побед, дважды сыграв вничью и потерпев 6 поражений. После 10 туров чемпионата Испании “Реал” занимает лишь 9-е место, набрав 14 очков (4 победы, 2 ничьи, 4 поражения; разница мячей – 14-14), у лидирующей “Барселоны” на 7 очков больше.