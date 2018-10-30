Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает дружественный и партнерский характер белорусско-армянских отношений.

“Несмотря на разного рода рассуждения в демократической Армении, в лице Беларуси вы всегда имели и будете иметь хороших и надежных друзей”, – заявил А.Лукашенко, на встрече с президентом Армении Арменом Саркисяном в Минске во вторник.

Слова белорусского президента приводит его пресс-служба.

“Мы с вами работаем и в едином экономическом пространстве – нашем Евразийском союзе. В военно-политическом союзе ОДКБ. И как бы там ни говорили, ни писали, мы свято исполняем наши договоренности. Все, что положено в рамки этих организаций”, – добавил А.Лукашенко.

Президент заметил, что Беларусь в эти дни принимает встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. “Вопрос очень важный и серьезный. И ваш приезд в Минск, участие в заседаниях этой группы по данной тематике говорит о том, что Армению не просто волнует эта проблема. Это – животрепещущая проблема для армянского народа”, – сказал глава государства.

Касаясь торгово-экономического сотрудничества с Арменией, А.Лукашенко констатировал рост товарооборота. “Мы преодолели спад. В прошлом году более 30% прирост. Это где-то $45 млн. Если сравнивать с тем, что вообще ничего не было несколько лет назад, то это результат. Но если говорить о нашем потенциале, то, конечно, это не товарооборот”, – обратил внимание президент.

“Мы сегодня запросто могли бы иметь $150 млн товарооборот, и это значительно бы подняло наши отношения на более высокий уровень. Вы знаете наши возможности, мы знаем ваши. Поэтому любые предложения, которые будут выдвинуты Арменией, мы рассмотрим в короткие сроки и примем соответствующее решение”, – заверил А.Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что Армения сейчас переживает очередные сложные демократические перемены: “Никуда от этого не деться. И, конечно, получить информацию из первых уст от своего друга и коллеги для меня очень важно”, – добавил он.