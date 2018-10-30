Алоэ вера относится к суккулентам, это вечнозеленое растение знакомо многим – в свое время его выращивали практически в каждом доме. Сейчас популярность алоэ в качестве комнатного растения пошла на спад, а зря, ведь уникальные вещества в составе этой неприглядной «колючки» способны не только лечить многие болезни, но и делать кожу красивой и здоровой.

Лекарственные свойства алоэ вера

Сок растения по виду напоминает прозрачный гель с зеленоватым оттенком, консистенция не очень густая. Именно сок используют в косметических целях и в качестве лекарственного средства. Лечение алоэ вера направлено на борьбу со следующими заболеваниями и состояниями:

раны, ожоги, порезы, фурункулы;

инфекции вирусного, грибкового или бактериального характера;

сухость кожи, зуд или раздражение;

увядание кожи и потеря тургора;

косметологические проблемы, среди которых прыщи, акне, угри, воспалительные процессы;

воспаление среднего уха, отит;

экзема и псориаз;

снижение иммунитета;

анемия;

гинекологические заболевания;

цистит;

язвенная болезнь желудка;

гастрит;

боли в суставах.

Как приготовить лечебный сок из алоэ вера

Лекарственные свойства алоэ вера многочисленны, но эффект можно ждать только в том случае, если правильно собран и приготовлен сок растения. Для наружного применения никаких хитростей в сборе сока нет – достаточно лишь аккуратно отрезать кусочек листа (размер зависит от площади обрабатываемой поверхности), вымыть его прохладной водой, выдавить сок непосредственно на проблемный участок кожи (рану, порез, ожог) или на марлю. Если вы планируете использовать сок внутрь, согласно какого-либо народного рецепта, то выпивать его нужно сразу же, не допуская долгого нахождения на воздухе, поскольку полезные свойства при окислении теряются. Алоэ вера в домашних условиях пьют не в чистом виде, поскольку сок растения достаточно горький и не все переносят его вкус, а добавляя различные ингредиенты. Оптимальный вариант – мед или любой сок цитрусовых (желательно свежевыжатый). Можно на основе сока алоэ вера делать различные отвары и настойки, рецепты которых многочисленны и направлены на решение самых разных проблем.

Как применять алоэ в косметологии

Не все решатся употреблять сок растения внутрь, но всегда можно использовать его в косметологических целях.

В первую очередь алоэ ухаживает за кожей, делая ее здоровой, красивой, упругой. Идеальный вариант для представительниц прекрасного пола всех возрастов – маски для лица. Алоэ вера не требует добавления других ингредиентов, чем чище продукт, тем выше эффект. Сок нужно наносить на предварительно очищенную кожу лица и шеи, оставляя на 15-20 минут. За это время кожа увлажняется, восстанавливается, насыщается витаминами и минералами, а противовоспалительные и антибактериальные свойства избавляют от косметологических дефектов – угрей, прыщей, воспалений, покраснений, излишней жирности или, наоборот, сухости. Отличные результаты дает нанесение сока алоэ на область декольте.

Если имеются проблемы с волосами, использование сока алоэ поможет справиться и с ними. Поскольку для волос потребуется достаточно большое количество сока, целесообразно включать его в состав масок, ингредиенты для которых подбираются в зависимости от имеющейся проблемы. Например, от перхоти поможет алоэ с медом, лимонным соком и касторовым маслом (все компоненты берутся в равных частях), а для маски от выпадения волос сок алоэ нужно смешать с медом, желтком, соком лука и сухой горчицы (снова все в равных пропорциях). Рецептов много, главное – подобрать для себя оптимальный вариант.

Еще одно свойство сока алоэ вера пригодится тем, кто слишком много времени провел на солнце и получил ожог. Кожа быстрее восстановится, если обгоревшие места аккуратно смазать соком растения. Это не только увлажнит, снимет боль, но и ускорит регенерацию тканей.

Алоэ – растение с виду неприметное и не очень красивое, но его полезные свойства и чудодейственный состав должны заставить задуматься о том, чтобы добавить на подоконник пару-тройку горшков с этим тропическим гостем.