В начале октября на портале «Удобный город» появилась петиция от городского активиста Антона Мотолько, который составил большой список вопросов для Мингорисполкома, «Минсктранса», «Столичного транспорта и связи» и Белорусской железной дороги.

Не все в ней было гладко составлено и грамотно написано, но суть вопросов сводилась к следующему: когда городской транспорт станет удобным?

Сейчас на петицию пришел ответ за подписью исполняющего обязанности генерального директора «Минсктранса» Виктора Доморада. Часть ответов на конкретные вопросы дана в очень обтекаемом виде, что можно рассматривать как уход от прямого ответа.

«2. Будет ли работать бесконтактная Maestro/Белкарт для оплаты проезда в наземном общественном транспорте с помощью терминалов для бесконтактной оплаты (как это сделано в метро и планируется к внедрению в наземном ОТ)?»

Ответ:

«Предприятие совместно с разработчиками оценивает возможность внедрения проекта оплаты проезда с помощью бесконтактной банковской карты непосредственно на валидаторе в наземных видах транспорта. В случае обеспечения технических возможностей для реализации такого проекта будут приниматься карты платежных систем, аналогично как в метрополитене».

«3. Когда “Минсктранс” уйдет от разделения проездных билетов по видам транспорта (без учета метро), уменьшив тем самым число разновидностей проездных? Считаем существующее множество разновидностей билетов сложным для простого пассажира, особенно учитывая одинаковую стоимость билетов для наземного ОТ, в случае с проездными необходимо покупать отдельно для каждого вида, а в случае оплаты банковской картой — абсолютно не важно».

Ответ:

«Тарифы на городские перевозки пассажиров, виды проездных документов и их стоимость устанавливаются государством в соответствии с проводимой социальной политикой и возможностями бюджетного финансирования.

[…]

При определении стоимости проездных документов на определенный период времени без лимита поездок учитывается средневзвешенный тариф на городские перевозки пассажиров за одну поездку, расчетное (статистическое) количество поездок одного пассажира и коэффициент скидки.

Разделение по видам транспорта (автобус/троллейбус/трамвай) ориентировано главным образом на возможность пассажира снизить стоимость пользования транспортными услугами, выбрав необходимые ему виды транспорта. […]»

«4. В связи с новыми правилами перевозок: все трамваи и автобусы без передних дверей снимут с линии или будут заставлять пассажиров нарушать правила? Речь идет о том, что вход пассажиров планируется только через переднюю дверь».

Ответ:

«В базе подвижного состава предприятия отсутствуют автобусы и трамваи без передних дверей, поэтому вход пассажиров через переднюю дверь для приобретения проездного документа у водителя, что разрешено новой редакцией Правил автомобильных перевозок пассажиров, будет осуществляться без нарушения указанного нормативного правового акта».

«5. Планируется ли какая-либо либерализация для провоза велосипедов в общественном транспорте Минска? Появятся ли, по примеру Гродно, наружные держатели (крепления для перевозки) для велосипедов? Либо отдельная площадка для перевозки велосипедов?»

Ответ:

«Вопрос оборудования подвижного состава общественного транспорта наружными держателями для крепления велосипедов находится в компетенции заводов-изготовителей и требует дополнительной проработки в части обеспечения безопасности перевозок. Перевозка велосипедов в салонах транспортных средств общественного транспорта разрешена в разобранном и упакованном виде с соблюдением установленных габаритов».

«6. Какова реальная стоимость проезда в наземном общественном транспорте (отдельно на автобусах, троллейбусах, электробусах и трамваях) и в метро? Какой процент от общей стоимости оплачивают пассажиры, сколько дотируется бюджетом?

7. Просьба озвучить стоимость одного троллейбуса/электробуса, амортизацию его за год и потребление электричества. Какие затраты на перевозку одного пассажира в электробусе, автобусе, троллейбусе, трамвае и метро?»

Ответ:

«Запрашиваемая информация носит служебный характер и предоставляется по запросам органов государственной власти».

«9. Как скоро будут стилистически упрощены и очищены от излишних “канцеляризмов” тексты в правилах, шильдах и объявлениях, в том числе голосовых?»

Ответ:

«[…] Информация для пассажиров изложена официально-деловым стилем, который, в отличие от разговорного и художественного, подразумевает определенные штампы».

«10. Когда планируется введение оплаты проезда в городском ОТ в зависимости от расстояния?»

Ответ:

«Предварительный анализ технических возможностей для внедрения оплаты проезда в зависимости от расстояния поездки в городском пассажирском транспорте показал, что для бесперебойного режима работы автоматизированной системы оплаты и контроля проезда (далее — АСОКП) необходимо выполнения ряда условий: бесперебойная работа спутниковой системы GPRS и наличие устойчивого сигнала в любой точке движения транспортного средства, бесперебойная работа сотовой связи, отсутствие нештатных ситуаций в транспортной системе города Минска. По результатам анализа перечисленных условий выявлен существенный процент их нарушений по независящим от предприятия причинам, которые неспособны контролироваться АСОКП».

ПРИМЕЧАНИЕ THE VILLAGE БЕЛАРУСЬ

Исполняющий обязанности генерального директора «Минсктранса» Виктор Доморад путает аббревиатуры GPS (спутниковая система глобального позиционирования) и GPRS (технология пакетной передачи данных в сотовых сетях).

«11. Планируется ли продажа проездных билетов на небольшой промежуток времени? Например на 60 минут, и возможность пользоваться любым ОТ с возможностью пересадок (включая “Городские Линии”)?»

Ответ:

«В перспективе такие виды проездных документов планируются после законодательного и организационно-практического обеспечения приоритета при движении общественного транспорта по всей улично-дорожной сети».

«14. По какой причине скорость движения автобусов в Минске такая малая? Например, автобус 100 маршрута от Цирка до пл.Октябрьской поднимается в горку со скоростью 20 км/ч при абсолютно свободной первой полосе».

Ответ:

«Для расчетов графиков движения общественного городского наземного пассажирского транспорта принимается скорость движения, соответствующая требованиям Правил дорожного движения, которая позволяет обеспечить безопасную перевозку пассажиров в условиях сложившейся дорожной обстановки и интенсивности движения.

Выбор скоростного режима осуществляется водителем в соответствии с утвержденным расписанием движения и зависит от погоды и дорожных условий.

Согласно действующему расписанию эксплуатационная скорость по автобусному маршруту № 100 в утренний час-пик составляет 17 км/ч. Увеличение скорости движения автобусов данного маршрута на участке от улицы Янки Купалы до площади Октябрьской нецелесообразно в связи с большим градусом уклона проезжей части проспекта Независимости на данном участке, а также необходимости выполнения остановочного пункта после завершения подъема».

Некоторые вопросы, в том числе касающиеся организации перевозок по железной дороге, остались без ответа. Из обсуждения петиции стало известно, что «Минсктранс» переправил их в Белорусскую железную дорогу. Среди вопросов, на которые может быть получен ответ от БЖД, следующие:

«1. Когда планируется создание новых ЖД остановочных пунктов в границах Минска, предусмотренных планами Минскградо? Станции “Лошица–1”, “Пушкинский”, “площадь Богушевича”, восстановление станции “Товарный двор”?».

«12. Когда планируется (если планируется) внедрить оплату бесконтактными банковскими картами на Городских Линиях?»

«15. Планируется ли работа Городских Линий как полноценного городского транспорта, а не только пригородного? Например, чтобы конечной станцией был не Минск-Пассажирский, а хотя бы через весь город был маршрут, а еще лучше – прямое соединение городов-спутников. Руденск-Заславль (с остановками в городе, и небольшой (до 5–7 минут) остановкой на Минск-Пассажирский? Возможно ли увеличение частоты движения до 1–2 раза в час?»

«17. Планируется ли передача Городских линий в ведение ГУ “Столичный транспорт и связь”?»