Инцидент произошел в Барановичах 21 октября около 16:40 в автобусе №6.

Как рассказал «Нашему краю» ди⁠ректор «Барановичигортранса» Андрей Тарасюк, контролер-ревизор проверял оплату проезда в общественном транспорте.

– Автобус находился на остановке «Улица Красноармейская», когда молодой парень, ехавший без билета, в ответ на требование предъявить проездной документ или уплатить штраф ударил контролера в живот, а потом, пытаясь сбежать, вывернул ему большой палец на левой руке, – говорит Андрей Тарасюк.

И все же избежать наказания зайцу не удалось: приехавшие по вызову контролера сотрудники милиции задержали нарушителя. Им оказался 22-летний житель города Барановичи.

По факту случившегося Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Республики Беларусь (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности).