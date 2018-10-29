Член совета ОО “Белорусская женкая лига” Жанна Сементович считает, что местное самоуправление в Беларуси напорминает потемкинскую деревню.

Об этом она рассказала “Народной Воле”.

— Формально самоуправление у нас вроде бы есть, и выборы в местные советы проводятся, но на самом деле ни самоуправления, ни выборов в стране нет, — говорит Жанна Сементович. — Ситуация с местным самоуправлением в Беларуси не выдерживает никакой критики, хором утверждают эксперты. Так, на одном из наших мероприятий председатель фонда Льва Сапеги Мирослав Кобаса приводил массу любопытных примеров. Во всех странах юридически закреплены понятия «местное сообщество», «община». А у нас употребляются понятия «бюджет административно-территориальной единицы» либо «собственность территории», что, по сути, абсурдно.

Как территория может быть собственником? Для кого все это создано — для территорий или все же для людей? В мировой практике именно община имеет первоочередное право организовывать местные сообщества, делегирует часть права, избирая Совет. В Беларуси же фактически нет субъекта, на который направлено местное самоуправление.

По нашим законам местное самоуправление – это «форма организации и деятельности населения, проживающего на соответствующей территории”. А в европейском понимании местное самоуправление означает право и фактическую способность общины решать государственные дела. Разница очевидная!

Перечень формальных функций, возложенных на местные Советы в Беларуси, включает 32 пункта, но при внимательном рассмотрении можно увидеть, что примерно половина носит исключительно формальный, внутриорганизационный характер. Основные вопросы жизнедеятельности региона или населенного пункта решает исполком, руководство которого назначается сверху, а он не входит в систему местного самоуправления.

Конституционно в Беларуси закреплены основные функции местных Советов: утверждение плана социально-экономического развития, бюджета, местных налогов и сборов, назначение местных референдумов, утверждение порядка распоряжения коммунальной собственностью.

Однако, прецедентов местных референдумов еще не было. Даже представить трудно, чтобы такая инициатива была бы возможна в сегодняшней Беларуси. Налоги для районных властей устанавливает областное руководство. Коммунальная собственность в Беларуси не имеет самостоятельной формы и является только разновидностью госсобственности.

Получается, полномочий у Советов нет. Хотя когда спрашиваешь у депутатов, они всегда говорят, что им хватает. Большинство из них, назначенных районной или областной администрацией, не имеют понятия о своей истинной роли. Сидят и дремлют на заседаниях.

В нашей женской организации интерес к местному самоуправлению возник по причинам абсолютно житейским. Родители школьников и детей дошкольного возраста возмутились многочисленными поборами в школах и садиках. Администрации требуют деньги на ремонт зданий, классов, туалетов, покупку стройматериалов, мебели, игрушек и многого другого. Всевозможные попечительские и родительские комитеты – хорошо отработанный инструмент отъема денег у граждан. В то же время через депутатов активистки выяснили, что бюджеты на образование на местах немаленькие.

Еще одна тема — выборы глав местных администраций – мэров. Но мэров в Беларуси нет. Председатель местной администрации якобы выбирается депутатами, т.е. даже по закону прямые выборы мэра не предусматриваются. На самом деле, районная власть, исполком, рекомендует, а по сути, назначает, главу местной администрации.

Почему же такое происходит? В стране, где все значимые вопросы решает один человек, власти, видимо, считают своих граждан не доросшими до того, чтобы избирать мэров и, тем самым, контролируя их, принимать все решения о внутренней жизни местных сообществ. Напрашивается вопрос, если мы не в состоянии избрать председателя сельсовета, почему нам доверяют выбирать президента?..

Жизнь ставит множество вопросов на местном уровне, но ответы у нас почему-то находятся, только когда в местный исполком звонят из области или столицы. Вертикаль жесткая.

О том, что мнение граждан никак не влияет на решение властей, свидетельствует ситуация со строительством Островецкой АЭС. Невзирая на протесты, станция, которая, похоже, никому не нужна, строится. Понятно, что этот объект имеет политическое значение, Россия представила проект и финансирование. Этакую экологическую «скулу» подсунули жителям и своим соседям за границей Островец находится в 10 км от границы с Литвой), отношения с которыми сразу ухудшились .

До истинного местного самоуправления нам, как до Луны. Очевидно, ситуация изменится лишь тогда, когда местные органы получат от центра большие полномочия, когда в Беларуси выборы всех уровней будут проходить прозрачно, честно. Однако официальный Минск на это вряд ли пойдет. По крайней мере, в ближайшее время.