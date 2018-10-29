Ангела Меркель решила отказаться от поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС), но планирует остаться федеральным канцлером до конца срока. Как сообщают в понедельник, 29 октября, ведущие немецкие СМИ, в том числе Süddeutsche Zeitung, Spiegel, DW, Меркель заявила о своем намерении не претендовать на переизбрание в партии своим соратникам из ХДС.

До сих пор Меркель придерживалась позиции, что посты председателя ХДС и канцлера ФРГ должны находиться в одних руках. Она уверяла, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы ХДС на партийном съезде в начале декабря 2018 года, пишет DW. Именно по этой причине после провала партнера ХДС по правящей коалиции – Христианско-социального союза (ХСС) Хорста Зеехофера на выборах в ландтаг (земельный парламент) Баварии впервые заговорили о том, что делегаты съезда могут не переизбрать Меркель своим председателем, что будет автоматически означать для нее отставку с должности канцлера.

Также стало известно, что канцлер заявила о готовности оставаться на посту главы правительства весь оставшийся срок полномочий, но не намерена выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах в бундестаг, сообщает агентство Dpa со ссылкой на источники в ХДС. По его информации, Меркель заявила на заседании правления партии, что это ее последний срок на посту канцлера, больше она не будет выставлять свою кандидатуру, передает ТАСС. Следующие выборы в бундестаг, как ожидается, пройдут в 2021 году. Кроме того, 64-летняя Меркель заявила, что не собирается занимать посты в Евросоюзе после окончания своих полномочий в 2021 году.

Как и предсказывали эксперты, ХДС тоже показал плохие результаты на земельных выборах в Гессене в минувшее воскресенье, сообщает Die Welt. Христианские демократы набрали всего 27%, что на 11% меньше показателя предыдущих выборов в ландтаг этой земли.

Как и в случае с ХСС, тем не менее, ХДС одержал победу на выборах, хотя ее и признали провалом. Партия Меркель осталась крупнейшей политической силой в Гессене и, благодаря успешному выступлению “зеленых”, получивших 19,8% голосов, сможет сохранить правящую там “черно-зеленую” коалицию. Однако теперь коалиция будет иметь в ландтаге перевес всего в один голос.

Напомним, на выборах 14 октября ХСС, который много десятилетий правит этой самой большой землей Германии, показал худший результат больше чем за полвека и лишился абсолютного большинства в ландтаге. Тяжелые потери понесла на этих выборах и другая партия правительственной коалиции – Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), отмечает “Русская служба ВВС”.

Возможные преемники Меркель

О решении не переизбираться на пост председателя ХДС, который она занимает на протяжении 18 лет, Меркель пока официально не заявила, как и не разъяснила согражданам свои планы относительно должности канцлера. Однако после сообщений в прессе о своем желании выставить кандидатуру на освобождающуюся должность в ХДС сообщил бывший глава фракции в бундестаге Фридрих Мерц, передает Dpa со ссылкой на окружение политика.

По мнению экспертов, в ХДС в настоящее время нет политика, способного соревноваться с Меркель в популярности внутри партии. Среди возможных преемников называют двух женщин – министра обороны Урсулы фон дер Ляйен и генерального секретаря ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а также председателя бундестага Вольфганга Шойбле, министра здравоохранения Йенса Шпана и других политиков. Однако им всем, кроме, пожалуй, Шойбле, не хватает политического веса, чтобы представлять достойную замену Меркель. 76-летний Шойбле в силу возраста, если и согласится возглавить партию и правительство, то только на время, отмечает “Русская служба ВВС”.

СМИ обсуждают успехи “пророссийской” АдГ

В Баварии и в Гессене партии правящего блока отдали голоса в том числе и правопопулистской партии “Альтернатива для Германии” (АдГ) – теперь у нее есть фракции в парламентах всех шестнадцати земель страны. Тем не менее, во всех этих парламентах АдГ в меньшинстве и в оппозиции.

Для Меркель важен не относительный успех правых популистов, а ослабление позиций партий коалиции: ХДС, ХСС, а также социалистов, отмечает “Русская служба ВВС”. Социалисты связывают падение своего рейтинга с тем, что партия снова вошла в коалицию с ХДС/ХСС в качестве младшего партнера, а избиратели связывают ее с политикой Меркель.

Между тем, по данным опросов, популярность Меркель продолжает падать – как из-за неудачно выбранной линии миграционной политики, так и по другим причинам. По данным сентябрьских опросов, работой канцлера недовольны уже больше половины избирателей, довольны – всего около 17%.

Эксперты предполагают, что после провальных выборов, вероятнее всего, Меркель будет вынуждена сформировать правительство меньшинства, пытаться протянуть какое-то время, а потом объявить внеочередные выборы. Канцлер после выборов в Баварии, обещала приложить все усилия для возвращения доверия избирателей.

СМИ обсуждают относительный успех “Альтернативы для Германии”, которую называют правопопулистской и пророссийской. Лучшие результаты – более 20% голосов – партия показала в позапрошлом году, на пике миграционного кризиса, в восточных германских землях – Мекленбург-Передняя Померания и Саксония-Анхальт. Сейчас ее рейтинг колеблется в районе 11-15%, и многие социологи и политологи предполагают, что примерно этот уровень – максимально возможный для партии. В Баварии АдГ набрала 10,2% голосов, в Гессене – 13,1%. На выборах в федеральный парламент в прошлом году за АдГ проголосовали 12,6%, была создана фракция из 94 депутатов.

16 октября представитель “Альтернативы” выступил с очередным заявлением в поддержку России. Глава фракции АдГ в комитете иностранных дел бундестага, выходец из Чехии Петр Бистрон осудил министра иностранных дел Хайко Мааса за поддержку нового режима санкций ЕС, которые, возможно, будут введены в связи с отравлением Сергей и Юлии Скрипаль в английском Солсбери. Он указал на то, что обвинения против России основаны только на заявлениях британских властей, а конкретных доказательств нет.

В “Альтернативе” есть определенное число людей, для которых тема отношений с Россией важна – в первую очередь это бывшие советские немцы, которые создали в партии секцию “Российские немцы за АдГ”. В то же время для “Альтернативы” Россия – вовсе не главная тема. В программе партии России посвящены всего две строчки, в них говорится о неизбежности сотрудничества, отмечает “Русская служба ВВС”.