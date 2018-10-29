Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в обществе всегда высоки запросы на справедливость. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом БРСМ – современным продолжателем традиций ВЛКСМ, передает БЕЛТА.

Глава государства раскрыл эту тему на примере недавних социологических исследований в России, во время которых люди на первое место поставили вопросы справедливости. Этот вопрос всегда лежал в основе политики, проводимой в современной Беларуси. “Люди требуют справедливости. Вот наша идеология, которой мы должны придерживаться”, – подчеркнул белорусский лидер.

“Запрос на справедливость не только в России. У нас всегда был”, – заметил Александр Лукашенко.

Говоря о народе Беларуси, он выразил уверенность, что люди никогда не потерпят несправедливости. “Поэтому и политику мы проводим более мягкую, спокойную, нацеленную на справедливость. Но не в будущем, а в настоящем”, – сказал он.