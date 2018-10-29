ОО “Белорусский республиканский союз молодежи” (БРСМ) необходимо на законодательном уровне наделить властными полномочиями, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом этой организации в понедельник.

“Мы в какой-то степени недостаточно внимания уделяем нашему молодежному движению. И нам надо заняться этим вопросом немедленно. Они (актив БРСМ – ИФ) должны внести предложения, исходя уже из своего, пусть небольшого, опыта, что мы можем сделать и чего они хотят. А мы, власть, должны ответить на этот вопрос законами, указами, распоряжениями, чтобы наделить какими-то властными полномочиями, мягче скажем, правами эту молодежную организацию”, – сказал А.Лукашенко.

Его слова приводит госагентство БелТА.

Президент подчеркнул, что инициатива должна исходить именно от молодых людей. Он провел аналогию с развитием в стране сферы высоких технологий: власть не указывала IT-компаниям, как они должны развиваться, а выслушала их предложения и реализовала лучшие из них.

“Вы сделали правильный выбор, пополнив ряды нашей молодежной организации. Теперь вы должны сделать так, чтобы организация стала в хорошем смысле слова по-настоящему боеспособной”, – отметил А.Лукашенко. “Вас много, но вы не вся наша молодежь. И вы должны стать центром притяжения для остальных сверстников и всех детей Беларуси, примером активного, серьезного участия в жизни страны, чтобы за вами пошли остальные”, – добавил он.

При этом А.Лукашенко обратил внимание, что самое главное на этом пути – отсутствие всякого формализма. “Не надо никого силой тащить в организацию. Это будет даже не столь важно, в организации наша молодежь или нет. Главное, чтобы вы могли влиять на ту молодежь, которая осталась вне”, – уточнил он.