Административная ответственность введена с сегодняшнего дня, 29 октября 2018 года, за лишние суммы в жировках.

Сегодня вступила в силу статья 11.83 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях «Нарушение порядка включения в извещение сумм оплаты за ЖКУ либо включение в него иных платежей». Если в жировках, с настоящего времени, будут появляться лишние суммы, организации, которые занимаются жилищно-коммунальными услугами, будут получать предупреждения, а также выплачивать штрафы в размерах до двух базовых величин. За повторное завышение тарифов ЖКУ в течение 1 года размер штрафа составит от четырех до десяти базовых величин.