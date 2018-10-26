Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Караченцов скончался в пятницу, 26 октября, в Москве за день до своего 74-летия.

“Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра”, – сообщил ТАСС сын актера Андрей Караченцов.

Накануне вечером он был доставлен в городскую онкологическую больницу N62 и помещен в реанимацию, где и скончался сегодня в 08:50.

Прощание с актером пройдет в его родном театре “Ленком”, дата станет известна позднее.

У Николая Караченцова, который в 2005 году попал в аварию в Москве на Мичуринском проспекте, получил травму головы (перенес несколько операций на мозге) и долгие годы проходил лечение и нейрореабилитацию, ко всему еще обнаружили в 2017 году неоперабельную раковую опухоль в легком.

Отметим, что речь актера за прошедший с момента аварии 13 лет так и не восстановилась, на сцену он не вернулся, хотя изредка принимал участие в отдельных проектах: к примеру, в презентации совместного с композитором Еленой Суржиковой компакт-диска “Я не солгу!”, снялся в эпизодической роли в фильме “Белые Росы. Возвращение”, выходил на сцену во время юбилеев и торжественных мероприятий.

12 октября 2016 года Московский фонд мира наградил Николая Караченцова золотым орденом “Служение искусству”.

27 февраля 2017 года Караченцов вновь попал в аварию. В Щелковском районе Подмосковья Toyota, в которой находился артист, столкнулся с микроавтобусом “Газель” в окрестностях поселка Загорянский. От удара иномарка, за рулем которой была супруга актера Людмила Поргина, перевернулась.

Караченцов за свою карьеру сыграл почти в 140 фильмах и сериалах. Одними из самых известных картин с его участием стали “Белые росы”, “Старший сын”, “Человек с бульвара Капуцинов”, “Собака на сене”, “Приключения Электроника”, “Кровавая надпись”, “Батальоны просят огня”, “Благочестивая Марта”, “Остров сокровищ”, “Трест, который лопнул”, “Криминальный квартет”, “Петербургские тайны” и др.

Все трюки в приключенческих лентах актер исполнял самостоятельно, без каскадеров.

Артист исполнял также песни к различным художественным и мультипликационным фильмам, многие из которых были выпущены на компакт-дисках и аудиокассетах. В общей сложности Николай Караченцов записал более 200 песен.

На сцене “Ленкома” актер сыграл в более чем 20 постановках разных жанров: от драмы до рок-оперы. Наиболее популярными среди его театральных работ стали роль графа Резанова в рок-опере “Юнона и Авось” (ее актер исполнял на протяжении более 20 лет) и роль в спектакле “Звезда и Cмерть Хоакина Мурьеты” (1976). Пластинки с этими произведениями разошлись в СССР миллионными тиражами.

Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве в семье художника-графика Петра Яковлевича Караченцова (1907-1998) и балетмейстера-постановщика Янины Евгеньевны Брунак (1913-1998).

В старших классах Николай посещал студию самодеятельности для школьников при Центральном детском театре (ныне – Российский академический молодежный театр, Москва). В 1967 году с отличием окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ (ныне – Школа-студия, институт, им. Вл.И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре им. А.П. Чехова), где учился на курсе Виктора Монюкова.

Молодой актер должен был по распределению поступить во МХАТ, однако в театральную школу обратилось руководство Московского театра им. Ленинского комсомола (ныне – Московский государственный театр “Ленком”). 10 лучших выпускников Школы-студии МХАТ, в их числе и Караченцов, были направлены на работу в “Ленком”.

Караченцов награжден орденами Почета (1997) и “За заслуги перед Отечеством” IV степени (2009). Он лауреат Государственной премии РФ (2002; за роль в спектакле “Шут Балакирев”), премии МВД РФ (2001).

Портрет актера изображен на выпущенной в 2011 году монете достоинством в 1 новозеландский доллар, посвященной рок-опере “Юнона и Авось”.