Недавно мне в руки попало интересное письмо. Оно посвящено чрезвычайно диковинной, на мой взгляд, теме: как запретить носить рваные джинсы, которые ни много ни мало способствуют «разложению нашей молодежи». И каким образом заставить подрастающее поколение обратить взоры на одежду славянских традиций?

Как говорится, давненько не веяло пылью советских штампов. Ну что, начнем борьбу с нарушителями порядка – подражателями Западу?

Впрочем, вопрос: почему известный историк национальной одежды, доктор наук Любовь Васильевна Ракова вообще взялась за столь отчаянную тему, как обсуждение стиля гранж, к которому, собственно, и относятся рваные на коленках джинсы (чья эра, впрочем, закатывается у нас на глазах)?

Оказывается, ее письмо – это ответ на другое письмо, на обращение нескольких довольно значительных общественных организаций Беларуси в вышестоящие инстанции…

Полный текст колонки Елены Молочко читайте в газете “Народная Воля” за 26 октября