Вещание украинского телеканала в Беларуси начнется в ближайшее время.

Об этом сегодня на I Форуме регионов Беларуси и Украины заявил глава украинского государства Петр Порошенко, передает БЕЛТА.

“Мы договорились о том, что начало трансляции украинского канала на территории Беларуси произойдет в ближайшее время”, – заявил президент Украины.

Петр Порошенко также отметил, что большой интерес в Украине вызывает трансляция белорусского телеканала. “Очень благодарю, так как мы получаем объективную информацию”, – сказал он.