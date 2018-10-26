Президент США Дональд Трамп официально пригласил российского коллегу Владимира Путина на встречу в верхах в Вашингтоне.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе визита в Грузию в пятницу, 26 октября. Болтон сказал, что он передал Путину приглашение Трампа в ходе недавнего визита в Москву, однако не уточнил, принял ли российский президент это приглашение.

Информационные агентства отмечают, что визит Путина в Вашингтон может вызвать шквал критики в США. Американские спецслужбы обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Москва категорически отвергает эти обвинения, пишет DW.

Путин и Трамп уже неоднократно встречались на полях международных конференций. В июле лидеры двух стран провели саммит в столице Финляндии Хельсинки. После этой встречи критики стали обвинять Трампа в том, что он проявил слабость на переговорах с российским президентом.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что установление добрых отношений с Путиным – в интересах США. Лидеры двух стран намерены провести короткую встречу 11 ноября на полях торжеств в Париже по случаю 100-летия со времени окончания Первой мировой войны.