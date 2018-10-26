Как минимум 18 человек погибли, большинство из которых дети, в результате наводнения в Иордании.

Селевый поток смыл автобус с детьми, ехавшими на школьную экскурсию в районе Мёртвого моря. В автобусе находились 37 школьников и семь сопровождавших их учителей. Автобус находился на мосту, когда тот накрыл мощный селевой поток, вызванный проливными дождями. Среди жертв также и отдыхающие семьи на популярном курорте.

На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы, которые будут вестись всю ночь. Задействованы вертолеты, а том числе израильские. Спасены более 30 человек.

Как минимум 18 человек погибли, большинство из которых дети, в результате наводнения в Иордании.

Селевый поток смыл автобус с детьми, ехавшими на школьную экскурсию в районе Мёртвого моря. В автобусе находились 37 школьников и семь сопровождавших их учителей. Автобус находился на мосту, когда тот накрыл мощный селевой поток, вызванный проливными дождями. Среди жертв также и отдыхающие семьи на популярном курорте.

На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы, которые будут вестись всю ночь. Задействованы вертолеты, а том числе израильские. Спасены более 30 человек.

В район происшествия прибыл премьер-министр Иордании Омар Раззаз, чтобы следить за ходом спасательных работ. Король Иордании Абдалла II отменил запланированный на пятницу рабочий визит в Бахрейн в связи с трагедией.