Телеканал «Беларусь 5» снял фильм, посвященный основателю и руководителю ФК БАТЭ Анатолию Капскому. Напомним, лучший спортивный менеджер Беларуси скоропостижно скончался 22 сентября.

Недавно телеканал анонсировал кинопроект. Показ фильма запланирован на 31 октября. Зрители увидят многих известных футбольных специалистов страны, которые поделились воспоминаниями об Анатолии Капском.

Среди них – первый главный тренер БАТЭ Юрий Пунтус, главком московского ЦСКА и самый успешный тренер Беларуси Виктор Гончаренко, который впервые в истории клуба вывел его в 2008 году в групповой этап Лиги чемпионов. Также расскажет о Капском и бывший главный редактор газеты «Прессбол» Владимир Бережков.