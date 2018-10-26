Картина, созданная искусственным интеллектом, была впервые продана на аукционе Christie’s – за 432 тысячи долларов, сообщает ВВС.

Аукцион состоялся в Нью-Йорке. Изначально картина оценивалась в 7-10 тыс. долларов.

Полотно под названием “Портрет Эдмонда Бедами” было создано парижским коллективом Obvious.

Для его создания понадобилась разработка специального алгоритма, изучившего портреты, написанные между XIV и XX веками.

Компьютер сравнивал свою работу с историческими примерами до тех пор, пока уже не мог обнаружить между ними никакой разницы.

Это первая продажа крупным аукционным домом картины, написанной при помощи искусственного интеллекта.