Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя Пуховичского райисполкома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что уголовное дело о преступлениях коррупционной направленности расследуется «в отношении председателя Пуховичского районного исполнительного комитета и иных лиц».

В настоящее время к подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Какие-либо подробности Следственный комитет не сообщает.

Напомним, в понедельник, 22 октября, в Пуховичском районе произошли массовые задержания как местных высоких чиновников, так и бизнесменов. По нашим сведениям, задержан руководитель района Сергей Ленковец, гендиректор «Пуховичского агропродукта» Иван Гумовский и еще ряд управленцев — всего семь человек.