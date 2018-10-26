Количество абитуриентов с максимальным баллом при этом увеличиться не должно.

Проходные баллы в белорусские вузы могут увеличиться после внедрения новой системы оценки результатов централизованного тестирования (ЦТ), заявил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк, сообщает Sputnik.by.



Централизованное тестирование будут оценивать по новой методике уже в 2019 году. Благодаря изменению системы оценок, баллы у многих абитуриентов будут выше, чем могли бы быть по старой методике. Впрочем, это почувствуют на себе абитуриенты с невысоким уровнем знаний, а для отличников почти ничего не изменится.

“В части высоких баллов новая методика показывает практически полную корреляцию со старой методикой, и поэтому ее ввод на количество 100-балльников не повлияет. Как раньше, так и сейчас на 100 баллов может рассчитывать только тот, кто верно ответил на все вопросы теста”, – заявил Миксюк в интервью изданию “Настаўніцкая газета”.

Руководитель РИКЗ уверен, что, благодаря новой методике, абитуриент может самостоятельно оценить процент людей, которые показали лучшие знания и получили более высокие баллы, чем он.

Увеличится и количество абитуриентов, преодолевающих минимальный порог знаний. Впрочем, его могут и увеличить.

“Но подчеркну, что не ставилась задача просто так взять и увеличить баллы. Основная цель – точно измерить уровень знаний абитуриентов. Сейчас большее количество участников ЦТ сможет получить высшие баллы, чем при старой методике оценивания, так как устранено их искусственное занижение. Однако при этом будет решаться вопрос и об установлении более высокого так называемого “порогового балла”, – подчеркнул Миксюк.

Руководитель РИКЗ также уверен: на те специальности, где раньше были невысокие проходные баллы, “они объективно увеличатся”.

По новой системе оценивают уже и результаты репетиционного тестирования (РТ). Первые итоги вызвали критику со стороны многих педагогов и репетиторов: методику считают необъективной и искусственно увиливающей баллы у абитуриентов.