Работа над созданием в республике электронного правительства продолжается. В ближайшее время проект Указа президента, касающегося Национального центра электронных услуг, будет вынесен на рассмотрение. А опытные образцы ID-карт запустят в эксплуатацию в конце 2019 года. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин в эфире телеканала «Беларусь 1».

Электронное правительство поможет уменьшить степень бюрократизации в стране, считает первый вице-премьер. По OAIS (Национальному центру электронных услуг) готовится проект Указа президента, в ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение. Опытные образцы ID-карт запустят к окончанию 2019 года, тогда же начнется их опытная эксплуатация, сообщил Александр Турчин.

Система ID-карт, уверен вице-премьер, поможет физическому лицу получать от государства услуги — всевозможные справки, сведения — в электронном виде. Это даст возможность убрать бюрократическую волокиту. Обладателю ID-карты не нужно будет стоять в очереди, ходить к чиновнику. Вместо этого достаточно зайти на портал и получить в электронном виде необходимый документ. Это один из важнейших элементов построения IT-страны, считает Александр Турчин.

Еще две серьезные составляющие цифровизации республики — здравоохранение и образование. На завершающей стадии находится разработка техусловий по формированию элементов электронного здравоохранения страны. Начать конкурс по выбору поставщика этой услуги планируется в ноябре.

Первый вице-премьер обрисовал амбициозную задачу в цифровизации образования. Необходимо стремиться к индивидуальному обучению, считает он. Посредством электронной системы можно выявить сильные стороны каждого ученика, а потом исходя из этих данных построить под него личную образовательную программу. Сегодня образовательные процессы не менее важны, чем медицина, уверен Александр Турчин.