Поезд Минск-Адлер застрял в пути из-за наводнения в Краснодарском крае, БЖД изменили расписание.

Из-за наводнения в Краснодарском крает, поезд из Минска застрял на путях. БЖД изменили расписание поезда Минск-Адлер-Минск. Сейчас поезд заблокирован на станции Энем-2. Российские железные дороги взяли на себя все расходы по доставке пассажиров до пунктов назначения другим транспортном. В Краснодарском крае затоплены железнодорожные пути, были изменены расписания 50-ти подвижных составов. В водном плену оказались 8 000 пассажиров.