Перепись населения в нашей стране будет проходить 27 дней — с 4 по 30 октября 2019 года.

Национальный статистический комитет Республики Беларусь утвердил инструкцию проведения переписи населения, соответствующее постановление опубликовано 25 октября на Pravo.by.

Перепись будет проходить с 4 по 30 октября 2019 года. В переписных листах несколько десятков вопросов: паспортные данные, родственные связи, образование, национальность, место работы, жилищные условия и другие.

Переписи подлежат граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие (пребывающие) в стране и те, кто на момент переписи пребывал на территории иностранных государств.

Выехавшие за пределы страны в командировку, на работу, учебу на срок 1 год и более переписи не подлежат.

Местом постоянного жительства считается тот населенный пункт, одноквартирный жилой дом, квартира, другое жилое или нежилое помещение, используемое для проживания, в котором респондент проводит большую часть своего ежедневного времени (это место может не совпадать с адресом, по которому респондент зарегистрирован).

Постановлением определены также способы сбора персональных данных.

Предусмотрен опрос каждого совершеннолетнего респондента и заполнение форм переписного листа при обходе жилых помещений, а также при посещении респондентами переписных участков. Листы, кстати, можно будет заполнить и через Интернет.

Во время переписи, ежедневно с 9:00 до 21:00, будет работать единая телефонная справочно-информационная служба для консультирования респондентов и переписчиков.

Полную информацию по итогам переписи подготовят к 1 июля 2021 года.

Постановление вступает в силу 1 ноября 2018 года.