Футболисты борисовского БАТЭ уступили лондонскому “Челси” со счетом 1:3 в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает БЕЛТА.

Первая половина игры на поле лондонского стадиона “Стэмфорд Бридж” началась для борисовчан очень неудачно. Не прошло и двух минут, как Рубен Лофтус-Чик открыл счет, а на 8-й минуте он же во второй раз поразил ворота Дениса Щербицкого. Хозева продолжали атаковать, но мяч в цель не попал. Что касается борисовчан, то у них только Александр Глеб и Игорь Стасевич пытались организовать контригру, но партнеры не смогли поддержать их начинания. После перерыва картина игры не изменилась: “Челси” продолжал владеть инициативой и на 54-й минуте Лофтус-Чик оформил хет-трик. После этого хозяева сбавили обороты и на 79-й минуте Алексей Риос после передачи Игоря Стасевича отквитал один гол, установив окончательный результат встречи.

В другом поединке 3-го тура группы L греческий ПАОК принимал в Салониках венгерский “Види” из Секешфехервара и неожиданно уступил гостям со счетом 0:2.

Турнирное положение после первого круга: “Челси” – 9 очков (разница мячей – 5-1), ПАОК – 3 (4-4), “Види” – 3 (2-3), БАТЭ – 3 (4-7).

В следующем туре 8 ноября футболисты БАТЭ на поле “Борисов-Арены” попытаются взять реванш у “Челси”, а в Будапеште “Види” сыграет с ПАОКом.