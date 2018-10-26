Отметив положительные результаты проделанной работы над «шлифованием» налоговой системы, экспертами было отмечено, что в среднесрочной перспективе следует задуматься о целостной налоговой реформе.

На заседании Совета по развитию предпринимательства первый вице-премьер Александр Турчин, подводя итоги работы по переработке Налогового кодекса, отметил, что работа была проделана колоссальная, и с точки зрения налогового администрирования задача выполнена.

Эксперты из госорганов и бизнес-сообщество с ним согласились.

«Однако, если мы говорим о налоговой нагрузке, то здесь надо признать: сегодня она не уменьшается. Также за рамками деятельности рабочей группы остались еще вопросы, касающиеся неналоговых платежей», – заметила директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени М.С. Кунявского Жанна Тарасевич.

При этом она отметила, что при работе над новым Налоговым кодексом удалось добиться многих подвижек.

«Ранее при несвоевременной уплате налогов обычно сразу же налагался арест на счета, имущество и т.д. Сейчас счет будет арестовываться не сразу, через 5 или 10 дней, в зависимости от того, в какую группу риска попадает субъект хозяйствования», – рассказала она.

Тарасевич считает это важным изменением, поскольку, по ее словам, раньше нередко приостанавливались движения по счетам из-за каких-нибудь пяти копеек.

Также по предложению бизнеса в проекте документа впервые появились семь общих принципов налогообложения, среди которых принципы презумпции добросовестности плательщика, равенства и справедливости.

Кроме этого, изменения коснулись упрощенной налоговой системы и особых налоговых режимов.

Что не удалось?

Однако, несмотря на значительные успехи, которых добились разработчики новой редакции Налогового кодекса, часть вопросов решить так и не удалось.

«Осталась проблема с налогами на землю и на недвижимость, а точнее, с повышающими коэффициентами, – отметила Тарасевич. – Сохранение их на уровне 2,5 является достаточно ощутимым для субъектов хозяйствования».

«Как показал результат анализа предприятий реального сектора, за последние пять лет темп роста платежей по имущественным налогам превышает практически темп роста себестоимости реализованной продукции в 2,5 раза», – сказала она.

На ее взгляд, повышающие коэффициенты следует снизить до 2, а затем постепенно переходить и вовсе к их отмене.

Александр Турчин полностью поддержал данное предложение.

«С 1 января 2019 года, конечно, вряд ли, но с 1 января 2020 года чтобы было 2 как минимум. А в дальнейшем надо вообще с повышающими коэффициентами заканчивать», – подчеркнул он.

Кроме этого, как заметила Жанна Тарасевич, практически не удалось ликвидировать возможность предоставления индивидуальных льгот. Поэтому в дальнейшем необходимо оценить эффективность их использования.

Что дальше?

В целом, нужно отметить, что новую редакцию Налогового кодекса поддержали единогласно как представители госорганов, так и бизнес-сообщество.

Хотя и признали, что, учитывая, в каком цейтноте шла работа, какие-то шероховатости в новой редакции могут быть.

«Наивно думать, что за полгода из налогового кодекса можно было сделать конфетку», – заявил Александр Турчин.

Солидарен в данном вопросе и заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко: «Все вопросы физически охватить было просто невозможно. Но что хочу отметить в первую очередь, у нас получилось создать открытую представительную площадку, то есть нашу рабочую группу. Предлагаю в данном составе работу продолжить».

Он отметил, что до этого момента рабочая группа занималась упрощением администрирования, а в среднесрочной перспективе надо сосредоточиться над реформой Налогового кодекса.

«Возможно, одно из предложений будет таким: на базе актива рабочей группы создать консультативный комитет по налоговой политике при Минфине и со следующего года работу продолжить», – заключил Кийко.