Переговоры по цене на газ после 2019 года между Россией и Беларусью продолжаются.

Беларусь и Россия ведут переговоры о цене на газ после 2019 года. Согласно достигнутым договоренностям, до июля следующего года стороны подготовят проект международного договора о внесении изменений в ценовое соглашение, предусматривающее цены на газ с 2020 года.

На уровне министерств энергетики РБ и РФ создана рабочая группа, которая занимается данным вопросом. Конкретные цены на газ еще неизвестны. Проходит обсуждение.

С 1 января 2025 года должен заработать общий рынок газа в ЕАЭС. Проект по формированию рынка практически готов. Сторонам осталось решить вопрос с тарифами на транспортировку газа.

В текущем году тысяча кубометров российского газа стоит для Беларуси 129 долларов. В 2019 году стоимость снизится до 127 долларов.