В Беларуси могут ужесточить нормы перерасчета за жилищно-коммунальные услуги, которые не были оказаны населению или были некачественно оказаны. Также предусматривается ввести новые нормы. С такой инициативой выступает Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Соответствующий проект постановления правительства разработан. Об этом сообщил в интервью газете «Рэспублiка» заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов.

По его словам, Минжилкомхоз, в частности, предлагает увеличить размер перерасчета за некачественную воду, которой снабжают население.

За питьевую воду, не соответствующую по качеству санитарным нормам, в настоящее время предусмотрен перерасчет платы на 10%.

С 2019 года планируется увеличить размер перерасчета, чтобы заставить жилищно-коммунальные организации побыстрее улучшить качество этой воды и услуг по водоснабжению населения, заявил замминистра.

Также могут ввести снижение платы за услуги по водоснабжению, водоотведению, электро- и газоснабжению на 10%, если перерывы при оказании этих услуг превысили на срок, установленный законодательством.

Виталий Смирнов добавил, что работа над документом продолжается.