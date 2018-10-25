Начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал журналистам заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, передает БЕЛТА.

Накануне Павел Климкин заявил, что пребывание украинских граждан на территории Беларуси может быть потенциально опасным, так как на ней действуют российские властные структуры.

“Наши украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями, в том числе и в отношении самого близкого своего соседа – Республики Беларусь. Буквально вчера в Вене они нарисовали страшилки о неких танковых армадах, нападающих на Украину с территории Беларуси. Хотя президент нашей страны неоднократно говорил, что “оккупировать” Украину могут только армады белорусских тракторов или комбайнов”, – сказал Анатолий Глаз.

Также Анатолий Глаз напомнил, что министр упомянул об опасностях для украинских граждан в Беларуси. “Нет смысла комментировать эту небылицу. Давайте спросим у 160 тыс. украинских беженцев, которые в разное время прибыли в нашу страну, где им безопаснее жить, учиться и работать. Или у полутора миллионов украинских граждан, которые посетили Беларусь только в этом году. Я думаю, что мы услышим четкий, ясный ответ на поставленные вопросы”, – отметил пресс-секретарь МИД.