США продлили приостановку санкций в отношении 9 белорусских предприятий (“Белнефтехим”, его филиал в США, “Белорусский нефтяной торговый дом”, “Гродно Химволокно”, “Нафтан”, “Полоцк Стекловолокно”, “Лакокраска”, “Гродно Азот”, “Белшина”).

Такое решение принял Минфин Соединенных Штатов. Оно будет действовать до 25 октября 2019 года.

США впервые ввели санкции против упомянутых белорусских предприятий после президентских выборов 2006-го, которые были названы недемократическими. Это была реакция и на разгон в Минске Площади, на массовые задержания ее участников.